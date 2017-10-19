(Görüntülü Haber) Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig 9\'uncu hafta mücadelesinde pazar günü Galatasaray\'a konuk olacak olan Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına öğleden sonra yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde başlayan çalışmada futbolcular ilk olarak salonda çalıştı. Yarım saat süren salon etabından sonra antrenman sahada devam etti. Sakatlıkları bulunan Robin van Persie ve Mehmet Ekici antrenmanda yer almazken, salon çalışması sırasında ayağında ağrı hisseden Soldado ise sahada yapılan antrenmana katılmadı. Bu arada antrenmana Fenerbahçe Futbol Okulları öğrencileri konuk oldu. Sarı-lacivertli futbolcularla bir araya gelen minik Fenerbahçeliler oyuncularla fotoğraf çektirdi.