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Spor

(Görüntülü Haber) Fenerbahçe Bursa'ya geldi

Gürkan DURAL-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA) Süper Lig'de Bursaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Bursa'ya gelerek maç saatini beklemeye başladı

08 Aralık 2017 00:27

Gürkan DURAL-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

Süper Lig\'de Bursaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Bursa\'ya gelerek maç saatini beklemeye başladı.

Yarın saat 20.00\'de Bursaspor ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, İstanbul\'daki son antrenmanın ardından akşam saatlerinde karayolu ile Bursa\'ya geldi. Sarı lacivertliler, takım otobüsüyle Samandıra Tesisleri\'nden akşam saat 18.00\'de çıkış yaparak Osmangazi Köprüsü\'nü kullanıp İstanbul-Bursa otobanına girdi. Sarı lacivertli ekibe polis ekipleri eşlik etti. 2 saatlik yolculuğun ardından konaklayacakları otele giren Fenerbahçe\'yi bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, özellikle teknik direktör Aykut Kocaman, oyuncular Vincent Janssen ve Ozan Tufan\'a özel sevgi gösterilerinde bulundu. Bir taraftar da Aykut Kocaman\'a çiçek verdi. Fenerbahçe\'nin yolculuğu esnasında ise herhangi bir olay yaşanmadı.

Otele yerleşen sarı lacivertli ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fenerbahçe\'nin yolculuğu, oyuncuların ve teknik heyetin otele girişi

 

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