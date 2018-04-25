(Görüntülü Haber) Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak

İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları, tribünler ve koridorlardaki olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi. Riva\'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde yapılan toplantıdan Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisinin 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden tedbiren seyircisiz oynanması kararı çıktı.

TFF\'den yapılan açıklama şu şekilde TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı\'nın 20. Maddesi\'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.