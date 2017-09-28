(Görüntülü Haber) Fenerbahçe Asbaşkanı Mosturoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar (2)

Mustafa AKIN - İSTANBUL / DHA \"Fenerbahçe derbiyi bileğinin hakkıyla kazandı\" \"Fikret Orman\'ın haklı olduğu tek konu ofsayt pozisyonu\" \"Takımdaki oyuncular çok ahlaklı\' diyor. Diğer takımlarda oynayanlar ahlaksız mı? Efendilik böyle olmaz\" \"Orman sürekli \'En benim\' diye konuşuyor. Bu durumu doğru bulmuyorum\" \"Bu takımdan ayrılan bir futbolcunun yeni takımına şirin görünmek için açıklamalar yapması doğru değil\" \"Fikret Orman eğer bu kadar şikayetçiyse gelsin bu TFF\'yi değiştirelim\" Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş ile oynanan derbi maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman\'a yanıt verdi. Yeni transferler Eljif Elmas, Luis Neto ve Vincent Janssen için düzenlenen imza töreni sonrası konuşan Mosturoğlu\'nun açıklamalarında öne çıkan sözleri şöyle; \"Fenerbahçe derbiyi bileğinin hakkıyla kazandı\" \"Fikret Orman\'ın haklı olduğu tek konu ofsayt pozisyonu\" \"Takımdaki oyuncular çok ahlaklı\' diyor. Diğer takımlarda oynayanlar ahlaksız mı? Efendilik böyle olmaz\" \"Orman sürekli \'En benim\' diye konuşuyor. Bu durumu doğru bulmuyorum\" \"Bu takımdan ayrılan bir futbolcunun yeni takımına şirin görünmek için açıklamalar yapması doğru değil\" \"Fikret Orman eğer bu kadar şikayetçiyse gelsin bu TFF\'yi değiştirelim\"