(Görüntülü Haber) Fenerbahçe, Antalya'ya geldi

Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında yarın Antalyaspor\'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, Antalya\'ya geldi.



Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan özel uçakla Antalya Havalimanı\'na gelen sarı-lacivertli kafileyi iç hatlar gelen yolcu girişinde çok sayıda taraftar \'Şampiyon Fenerbahçe\' tezahüratlarıyla karşıladı. Taraftarlar teknik direktörü Aykut Kocaman ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar futbolculara çiçekten yapılan çelenkler verdi. Sarı-lacivertli ekip, daha sonra takınm otobüsüyle konaklayacağı otele gitti. Otobüs, taraftarın yaktığı meşaleler ve sevgi gösterileri nedeniyle hareket etmekte zorlandı.