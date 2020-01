(Görüntülü Haber) Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından 1

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman: \"Dilerim daha fazla gol atmayı beceririz ama diğer taraftan umuyorum daha az gol yeriz\"

\"Benim adıma maça damga vuran taraftarlarımızı burada görmek çok güzeldi\"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: \"Fenerbahçe bugün çok coşkulu oynadı\"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa\'yı 4-2 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Kocaman ilk olarak şunları söyledi;



\"Tam anlamıyla yön belirleyeceğimiz bir maçtı. Yukarıya doğru 2 sefer yakaladığımız tutunma ve bunu sürdürebilme şansını başaramamıştık. Bu kez maça çıkarken en büyük arzumuz buydu. Ancak karşı takımın da durumunu ve hakkını teslim etmek gerekir. Fiziksel olarak çok iyi durumdaydılar ve uzun süredir aynı ekiple çalışıyorlar. Son haftalarda arka arkaya galibiyetler alarak geldiler. Bu maç bizi çok zorlayacaktı. Bütün olarak bakılınca zorlu görünüyordu. Ancak oyuncularımız maçın başından sonuna kadar bu maçı istediklerini gösterdiler. Bunu ilerleyen haftalara taşıyabileceklerinin de sinyallerini verdiler. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Benim adıma maça damga vuran, taraftarlarımızı burada görmek çok güzeldi. Bütün maç boyunca pozitif enerjiyle takımı itmeye çalışırken görmek çok önemliydi. Bunun yanında sahadan çıkan oyuncunun alkışlanması da en büyük kazanımlardan biriydi. Taraftarı yanımıza çekmek için doğru oyunu oynamaya devam etmeliyiz. Bütün maç boyunca sahada bütün olarak yer almaya çalıştık. Fiziksel olarak güçlü bir takım karşısında aynı tempoda oynamak çok önemliydi.\"



Teknik direktör Kocaman, yabancı oyuncu transferlerinin serbest kalmasının ardından takımlar arasındaki güç farkının da büyük oranda ortadan kalktığını vurgulayarak, \"Bu yıl hemen hemen her takımda milli takım seviyesinde pek çok oyuncu var. Takımlar önemli antrenörlere de sahip. Bu sezon puan kayıpları her zamanki ortalamanın üzerinde olabilir. Şampiyonluk içinde 4 takım var gibi görünüyor, arkadan Bursaspor, Göztepe de geliyor. 20. haftadan sonra daha farklı konuşulabilir. Devre arasına kadar kazanımların neler olabileceğini ben tahmin edebiliyorum. Öbür taraftan puan kayıpları daha fazla olacaktır diye beklentim var. Dilerim ki bizim kayıplarımız az olur\" şeklinde konuştu.



Doğru iş yapmak için çalıştıklarını sözlerine ekleyen Kocaman, \"Bunun dışında başka derdimiz yok. 20 yıla yaklaştı antrenörlük serüvenim. İyi iş yaptığınız zaman karşılığını görüyoruz. Olumsuz olduğu zaman da sorumluluğu almaya çalıştık. Bu her zaman böyle olacak. Doğru futbol dediğim yerde, yorumcularla görüşlerimiz pek oturmuyor. Doğru futbol konusunda benim ne anladığımla, yorumcuların ne anladıkları konusunda çelişki var. Bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Dün de savunmacı değildim, bugün de hücumcu değilim. Dün de hücumcu değildim, bugün de savunmacı değilim. Bu iç içe olan bir durumdur. Dilerim daha fazla gol atmayı beceririz ama diğer taraftan umuyorum daha az gol yeriz. Bugün çok enteresan 2 gol yedik\" ifadelerini kullandı.



Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçının ardından \"Gereğini yapacağım\" açıklaması hatırlatılması üzerine de, \"Yaptıklarımız bütün çalışmalarımız ve davranışlarımız, 2 ay önceden farklı değil. Temel sorunlarla girdiğiniz anda mutlaka toparlayana kadar dağılma olur. Hayatın gerçeği bu. Bugün için şunu söylüyorum, henüz bir şey kazanmadık. Oyuncuların oyuna ikna olma süreci biraz daha oturuyor gibi görünüyor. Ben hala aynı yerdeyim. Her şekilde doğruya yönelmeye çalışıyorum, neysem o kadarım. Oyunu doğru yapma konusunda futbolcuların iradeleri çok üst seviyedeydi. Sürekli doğru yapmaya çalışarak oynamak büyük bir irade işi. Bu bir irade oyunudur. Bırakmadan zorlamak gerekiyor. Grup halinde buraya doğru adım atıyoruz. Şu anda oynayanlar, kenarda bekleyenler, bu yöne doğru adım atmaya hevesli ve istekli\" diye konuştu.



Sarı-lacivertli oyuncu Ozan Tufan\'la yaptığı konuşmayla ilgili de çok fazla açıklama yapmak istemeyen teknik adam, \"Ozan Tufan\'a ne söylediğimi burada söyleyemem. Sadece Ozan\'la ilgili değil, her oyuncuyla konuşuyorum. Olumsuz anlamda hiçbir oyuncuyu bir tarafa çekmem. Ozan\'a beklentilerimle ilgili şeyleri söyledim ve onun da görüşlerini aldım. 32 tane oyuncu var ve hepsiyle gerekli gördüğümüzde gerekli konuşmaları yapmaya çalışıyoruz\" dedi.



Bugünki futboluyla alkış alan Giuliano\'nun Alex\'e benzetilmesiyle ilgili de Aykut Kocaman, \"Alex konusuyla ilgili bir yorumum yok. Farklı oyuncular. A ile Z arasındaki fark kadar fark var arada. Böyle bir değerlendirme yapmamak lazım. Ancak Giulinao\'dan çok memnun olduğumu her zaman söylüyorum. Çok zeki bir oyuncu ve sahadaki bütün açıkları kapatmaya çalışıyor. Gol atmaya devam ederse de sahada yaptıklarının ödülünü alıyor. Yapılan yorumlarla ilgili olarak özür beklentim yok. Bir performans işi yapıyoruz ve mutlaka eleştiriye tabii bir durum bu. Hakarete varan eleştirileri dinlemiyorum ama diğer eleştirileri dikkate alıyorum. Kimseden bir özür beklentim yok. Diğer taraftaki acayip tipleri ise kaale bile almıyorum. Benim hayatımda yok o tipler. Bazen söyledikleri kulağıma geliyor ama çok fazla kulak asmıyorum\" şeklinde konuştu.



Bir basın mensubunun, forvet oyuncularının eksikliğinin kendisini nasıl etkilediği yönündeki sorusuna ise Aykut Kocaman, \"Futbolcuları tek tek değil bütün olarak görmeye çalışıyorum. Janssen ve Soldado bizim için çok önemli oyuncular. Ama öbür taraftan takımın genel gidişatını gözlemlediğim için, bu oyuncuların yokluğunda total gücümüze daha fazla güvendiğimizi söylemiştim. Maça çıkmadan önce içimde kıpırtı vardı. Taraftar da yoğun ilgi gösterdi, bir önceki gün oynanan maçtaki sonuç nedeniyle beklentileri vardı. Takım gücüne çok önem veriyorum ve buna çok güveniyordum. Güvenim boşa çıkmadığı için çok mutluyum. Merkez forvetin olmaması, kenarlara doğru gitmemize vesile oldu\" yanıtını verdi.



Aykut Kocaman ayrıca, Şener ve Isla arasında tercih yapması için cuma günü oynanacak olan maçı beklemesi gerektiğini dile getirerek, \"Cuma gününe daha çok var. Bizim görünen 1. sağbekimiz Isla. Ancak Şener de Isla\'nın sakatlığındaki dönemi iyi geçirdi. Var olan yeteneklerini, takımın düzelmesiyle beraber bir üst seviyeye çıkardı. Doğru rekabet saha içindedir. Başka türlü takım olgusunu ortaya çıkaramazsınız. Adil olmak için her zaman yaptığım gibi çaba göstereceğim\" dedi.



KASIMPAŞA CEPHESİ



Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise, yenildikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, \"Fenerbahçe\'nin baskı kuracağını biliyorduk. İlk 25 dakika, Fenerbahçe\'ye karşı en oynanmayacak futbolu oynadık. Sol tarafımızdan oldukça iyi geldiler. Forvetsiz oynamak Fenerbahçe\'nin işine geldi. Baskı sonrası kalemizde golü gördük. Golden sonra oyun dengelendi. Golü de bulduk. İkinci yarı başlar başlamaz geriye düşünce her şey zorlaştı. Oyuna tutunmak için 3. golü yememek lazımdı. Daha doğru oynamaya başladık derken, 3. golü yedik. Bu golle maç bitti. Fenerbahçe bugün çok coşkulu oynadı. Ciddi bir galibiyet aldılar. Ders çıkarıp önümüzdeki Trabzonspor maçında yeni seri yakalama peşinde koşacağız\" şeklinde konuştu.