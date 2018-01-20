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Spor

(Görüntülü Haber) Fenerbahçe - Göztepe maçına 'Biz Anadoluyuz' Projesi kapsamında 200 çocuk geldi

Göztepe taraftarları stada giriş yaptı MUSTAFA AKIN - ALİ DANAŞ, İstanbul DHA Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18

20 Ocak 2018 21:22

Göztepe taraftarları stada giriş yaptı MUSTAFA AKIN - ALİ DANAŞ, İstanbul DHA Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18. hafta müsabakasında Fenerbahçe ile bu akşam 19:00\'da karşılaşacak olan Göztepe\'nin taraftarları otobüslerle stada geldi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyecek olan Göztepeli taraftarların tribüne girmelerinin ardından \"Biz Anadoluyuz\" projesi kapsamında İstanbul\'a gelen 200 çocuk, Fenerbahçe - Göztepe maçını Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte izlemek üzere stada giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın himayesinde; İçişleri Bakanlığı tarafından \"Biz Anadoluyuz\" projesi yürütülüyor. Proje ile ülkemizin doğusuyla batısı arasındaki var olan kardeşlik bağlarının artırılması, Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşayan çocukların daha önce hiç gitmedikleri şehirlerdeki tarihi ve kültürel yerleri görüp tanıması, sosyal barışa, kardeşlik ve huzura katkı sunulması hedeflenmekte. Proje kapsamında Erzurum ve Van illerinden İstanbul\'a gelen 200 çocuk Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Çanakkale illerinin tarihi ve kültürel yerlerinin gezilmesinin yanı sıra Fenerbahçe ve Göztepe Spor Kulüpleri arasında Ülker Stadyumu\'nda oynanacak Süper Lig karşılaşmasını Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile beraber izleyecekler. Erzurum ve Van illerinden İstanbul\'a gelen 200 çocuk stad kapısında çiçeklerle karşılandılar. Çocuklar büyük bir heyecanla 17.45 sularında stada gelerek içeri giriş yaptılar.

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