T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Fatsa'da toprak kayması nedeniyle site boşaltıldı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa İlçesi'nde, 4 bloktan oluşan sitenin çevresinde toprak kayması meydana geldi

06 Ekim 2017 19:22

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Fatsa İlçesi\'nde, 4 bloktan oluşan sitenin çevresinde toprak kayması meydana geldi. Site bahçesinde ve bahçe duvarında hasar meydana gelirken, sitede yaşayanlar evlerinden tahliye edildi. Fatsa\'da 10 katlı 4 bloktan oluşan sitenin çevresindeki kazı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeniyle bahçe içinde ve duvarında hasar meydana geldi. Sitede yaşayanlar güvenli bir şekilde evlerinden çıkarıldı. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Site sakinleri bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferudun ALTUNTAŞFATSA Ordu DHA ORDU FatsaSiteFatsaKaymaSitedeOlay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24