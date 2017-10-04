(Görüntülü Haber) Fatma Şahin, hayvanları sevdi

Mustafa KANLI GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Hayvanat Bahçesi\'ni ziyaret etti. Etkinlikte yavru şempanze ve kaplan yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve beraberindekiler, hayvanat bahçesindeki köpek barınağında düzenlenen törene katıldı. Burada ilkokul öğrencileriyle buluşan Şahin, barınaktaki hayvanlarla ilgilendi. Tören alanına getirilen şempanze Can ve kaplan Cesur da öğrencilerden büyük ilgi gördü. Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nin Türkiye\'nin en iyisi Avrupa\'nın en iyileri arasında yer aldığını belirterek, \"Bugün çok önemli bir gün. Bir taraftan çocuklarımızı korurken bir taraftan da doğayı, hayvanları korumalıyız. 1 milyon metrekare içerisinde Avrupa\'nın en iyi hayvanat bahçesini çalıştırıyoruz. Özel projeler yaparak Türkiye\'de ilk olan Safari Parkı açtık bu model Türkiye?de yok Dünya\'da da çok az. Havyaları kafeslerin arkasından sevmeyelim o yüzden bütün kafesleri kaldırdık\" dedi.