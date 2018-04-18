(Görüntülü Haber) Fatma Şahin, 4 yıllık faaliyetlerini anlattı

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP,(DHA) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlediği basın toplantısıyla başkan seçildiği tarihten bugüne yaptığı hizmetleri anlattı. Şahin, belediyenin bütçesi üzerinden spekülasyon yapıldığını aktararak, gelir ve gider dengesini koruduklarını söyledi. Mutfak Sanatları Merkezi\'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Fatma Şahin, 4 yıllık başkanlığı dönemindeki faaliyetleri anlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak kentin en ücra noktalarına kadar hizmet götürdüklerini aktaran Şahin, çok iyi bir ekiple halka hizmet ettiklerini ifade etti. Başkanlığı döneminde Suriye\'de yaşanan iç savaşın kenti olumsuz etkilediğini dile getiren Başkan Şahin, şöyle dediHepimizin gördüğü gibi hemen dibimizde çok önemli bir kaosun, gözyaşının, savaşın devam ettiği noktada şehrin huzuru, refahı, mutluluğu, güvenliği ve şehirlerarası yarışta hak ettiğimiz yere gelmek için çok büyük çaba sarf ettik. Çok kolay mazeret üretebilirdik. Çok kolay, neden iş yapamadığımızı, neden iş yapmadığımızı topluma çok rahat anlatabilirdik. Ama biz arkadaşlarımıza şunu söyledik, \'en zor zamandadır kişilerin kabiliyeti ve kapasitesi ve takım içerisinde safları sıklaştırarak en az zararla buradan çıkıp en zor zamanda bunu yapabiliyorsak bu bizim başarımızdır\' dedik. Ben huzurlarınızda bütün takım arkadaşlarıma, belediye de çalışan çaycısından, müdürlerine, daire başkanlarına ve bütün üst düzey yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Belediyenin halka hizmet etmesi için gelir- gider dengesini gözeterek öz kaynaklar oluşturulduğunu söyleyen Fatma Şahin, belediye giderlerini önemli oranda düşürdüklerini belirtti. Şahin, slayt gösterimi eşliğinde yaptığı konuşmasına şöyle devam etti Tablolara baktığımızda ön görülen gider ve gerçekleşen giderlerimiz var. Yani yılın başında bütçeye koyduğumuz rakamlarda çok ciddi mali disiplin uyguladık. Ön görülen gidere baktığımız zaman 1,5 milyon lira olan rakamı 1,319\'a düşürdük. Giderleri azalttık. İkincisi gelirlere baktığımız zaman gelirlerimizdeki 1,2 milyon olan gelirimize gerçekleşen gelirimiz çok yaklaşmış durumda. Yani biz, gelir ve gider tablosunu yüzde 86 gerçekleştirmiş bir ekibiz. O yüzden birilerinin yalan, yanlış rakamların üzerinde oynayarak farklı bir şekilde algı oluşturmasına biz müsaade edemeyiz. Çünkü benim arkadaşlara söylediğim, biz hesabı halka ve hakka verme üzerine kurulan bir bakışla bakıyoruz ve her bir kuruşu bir yetim hakkı olarak görüyoruz. Burada toplan gelirdeki durum ne diye bakacak olursak aslında buradaki başarıya dikkat çekmek istiyorum. Merkezi hükümetten gelen bize gelen para bizim toplam gelirimizin yarısı. Burada 500 bin mülteci var, onlara kendi vatandaşımıza gelen paradan da istifade edemiyoruz. 500 bin mültecinin temizliğinden, tüm yerel hizmetlerin hepsinin de 7 yıldan beri Büyükşehir Belediyesi olarak karşılamaya çalışıyoruz. Nedir bizim buradaki başarımız Öz kaynak, bakın toplam bütçemize gelen bütçe kadar öz kaynak üretmişiz Şahin, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.