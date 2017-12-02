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(Görüntülü Haber) Fatih'teki garip olay... Kaldırım taşları söküldü, evine kavuştu

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK /İSTANBUL, (DHA) - FATİH'te bodrum kattaki dairesinin giriş kapısı önü belediye ekipleri tarafından kaldırım taşıyla örüldüğü için evine giremeyen 57 yaşındaki Mustafa Doğu'nun çaresizliği son buldu

02 Aralık 2017 14:52

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK /İSTANBUL, (DHA) - FATİH\'te bodrum kattaki dairesinin giriş kapısı önü belediye ekipleri tarafından kaldırım taşıyla örüldüğü için evine giremeyen 57 yaşındaki Mustafa Doğu\'nun çaresizliği son buldu. Çıkan haberler üzerine belediye ekipleri gece saatlerinde gelerek kaldırım taşlarını söktü. Geceyi sokakta geçiren Mustafa Doğu, sabah saatlerinde evine girebildi. Doğu, ekiplerin \'yanlışlık\' olduğunu ifade ettiği ve bu durumdan dolayı kendisinden özür dilediklerini söyledi.

Fatih Zeyrek Mahallesi Sırımcılar Sokak\'ta bir apartmanın bodrum katında bulunan dairenin giriş kapısının önü dün sabaha karşı imara aykırı olduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından kaldırım taşıyla örülerek kapatılmıştı. Evde kiracı olarak oturan 57 yaşındaki Mustafa Doğu, günü dışarıda geçirdi. Çıkan haberler üzerine gece saatlerinde belediye ekipleri, giriş kapısı kapatılan eve geldi ve döşenen kaldırım taşlarını kaldırdı. 

 

GECEYİ NASIL GEÇİRDİĞİNİ ANLATTI

Evine kavuşan Mustafa Doğu, gece saatlerinde gelen belediye ekiplerinin bir yanlışlık olduğunu söylediğini ve bu durumdan dolayı kendisinden özür dilediklerini belirtti. Evine tekrar kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Mustafa Doğu, gün boyunca dışarıda vakit geçirdiğini, kalacak yeri olmadığı için aynı sokak üzerinde bulunan kıraathanede kaldığını söyledi. Mustafa Doğu\'nun mahalleden arkadaşları da kendisini ziyarete geldi. Doğu\'ya destek olduklarını belirten mahalle sakinleri duruma tepki göstererek, söz konusu olay nedeniyle üzüldüklerini söyledi. Mustafa Doğu\'ya ziyarete gelen bazı arkadaşları gözyaşlarını tutamayarak ağladı.  

 

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