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(Görüntülü Haber) FATİH'TEKİ CİNAYETİ GÜVENLİK KAMERASINDA 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Fatih'te dün gece gasp etmek istediği aracın sahibini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan zanlı, bugün polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu Silivri'de kıskıvrak yakalandı

26 Nisan 2018 14:00

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA 

Fatih\'te dün gece gasp etmek istediği aracın sahibini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan zanlı, bugün polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu Silivri\'de kıskıvrak yakalandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracı gasp etmeye çalışan kişiyi engellemek için çevredeki vatandaşlar yardıma koşuyor. Yaşanan arbedenin ardından araç sahibini bıçaklayan zanlı koşarak uzaklaşıyor. 

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