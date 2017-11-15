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(Görüntülü Haber) Fatih'te silahlı saldırı, 2 ağır yaralı (2)

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA Fatih'te gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinde yürüyen 2 kişiye silahla ateş açarak kayıplara karıştı

15 Kasım 2017 12:23

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA Fatih\'te gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinde yürüyen 2 kişiye silahla ateş açarak kayıplara karıştı. Saldırı sonrası biri İran uyruklu 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay, Mesih Paşa Mahallesi\'nde akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesih Paşa Caddesi üzerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle, cadde üzerinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen biri İran asıllı 2 kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası İran asıllı olduğu öğrenilen kişi boynundan, Türk ve tercüman olduğu öğrenilen kişi de göğsünden aldığı kurşunlarla ağır yaralandı. Bu sırada olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi burada yaptığı yaralıları daha sonra ambulanslarla en yakın çevre hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Polis ekipleri olay ile ilgili çevredeki vatandaşlardan da bilgi toplarken, iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Yerdeki boş kovan ve mermilerin numaralandırıldığı görüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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