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(Görüntülü Haber) Fatih'te servis minibüsü caddeyi savaş alanına çevirdi

Bir öğrenciye çarpan servis minibüsü, çok sayıda öğrencinin bulunduğu otobüs durağına ilerlerken sürücü son anda direksiyon kırdı

22 Kasım 2017 13:58

Bir öğrenciye çarpan servis minibüsü, çok sayıda öğrencinin bulunduğu otobüs durağına ilerlerken sürücü son anda direksiyon kırdı. Servis minibüsü, 4 araca çarparak durabildi. Caddenin savaş alanına döndüğü kazada, durakta bekleyen öğrenciler büyük şok yaşadı. Haber: Sinan BİLGİLİ - Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Fatih\'te işçi servisi önce yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki öğrenciye ardından da 4 araca çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen öğrenciler büyük korku yaşadı. Kaza 08.00 sıralarında Fatih Aksaray\'da meydana geldi. Atatürk Bulvarı\'ndan Aksaray istikametine seyir halinde olan Zafer Erdoğan yönetimindeki servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Çocuğu altında bir süre sürükleyen minibüs, otobüs durağına girecekken sürücüsü son anda direksiyonu kırdı. İşçi servisi bu kez 4 araca çarptı. Araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastaneler kaldırıldı. O sırada durakta bekleyen lise öğrencileri büyük panik yaşadı. Öğrenciler birbirlerine sarılarak yaşadıkları şoku üzerlerinden atmaya çalıştı. Servis minibüsü sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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