(Görüntülü Haber) Fatih'te patlayıcı yüklü minibüs olayıyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı(ÖZEL)

Çağatay KENARLI-İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)



Bahçelievler\'de ele geçirilen 60 kilo patlayıcı yüklü minibüs olayı ile ilgili 1 kişi daha gözaltın alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 2\'ye çıktı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler\'deki patlayıcı yüklü kapalı kasa minibüsle ilgili çok yönlü çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında akşam saatlerinde Fatih\'te bir eve operasyon düzenlendi. Özel harekatçıların da katıldığı operasyonda, İskenderpaşa Mahallesi\'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından daire didik didik aranırken operasyon sırasında çevredeki sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.



PKK üyesi olduğu ileri sürülen şüpheli Vatan Caddesi\'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



Bahçelievler\'de bulunan yaklaşık 60 kilo patlayıcı yüklü minibüsü almaya gelen kişi ile birlikte olaya ilişkin toplam 2 kişi gözaltına alınmış oldu.



Olayla ilgili çalışma sürüyor.