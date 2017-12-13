T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Fatih'te patlayıcı yüklü minibüs olayıyla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı(ÖZEL)

Çağatay KENARLI-İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) Bahçelievler'de ele geçirilen 60 kilo patlayıcı yüklü minibüs olayı ile ilgili 1 kişi daha gözaltın alındı

13 Aralık 2017 23:56

Çağatay KENARLI-İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Bahçelievler\'de ele geçirilen 60 kilo patlayıcı yüklü minibüs olayı ile ilgili 1 kişi daha gözaltın alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 2\'ye çıktı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler\'deki patlayıcı yüklü kapalı kasa minibüsle ilgili çok yönlü çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında akşam saatlerinde Fatih\'te bir eve operasyon düzenlendi. Özel harekatçıların da katıldığı operasyonda, İskenderpaşa Mahallesi\'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından daire didik didik aranırken operasyon sırasında çevredeki sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

PKK üyesi olduğu ileri sürülen şüpheli Vatan Caddesi\'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Bahçelievler\'de bulunan yaklaşık 60 kilo patlayıcı yüklü minibüsü almaya gelen kişi ile birlikte olaya ilişkin toplam 2 kişi gözaltına alınmış oldu.

Olayla ilgili çalışma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİbrahim AKTÜRKMurat SOLAKErsan SANİSTANBULDHA BahçelievlerOlaylaEmniyet MüdürlüğüTerörle MücadeleMüdürlüğüBahçelievlerFatihMahallesiPKKVatan Caddesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24