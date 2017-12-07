(Görüntülü Haber) Fatih'te korkutan yangın (2)

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İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te Ayvansaray'da 4 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

07 Aralık 2017 01:06

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-FATİH\'te Ayvansaray\'da 4 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalan kişiler çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rufai Sokak üzerindeki 4 katlı ahşap binanın en alt katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  Binada mahsur kalanlar çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından kurtardı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yan binalara sıçramasını önledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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