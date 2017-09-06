(Görüntülü Haber) Fatih'te kapkaça suçüstü

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri dün saat 16.00 sırlarında Fatih\'te şüpheli hareketler yapan bir kişiyi takibe aldı. Polisin takibindeki şüpheli, Ürdün uyruklu bir çifte yaklaşıp 23 yaşındaki kadının çantasından cep telefonunu aldığı sırada yaklandı. Gözaltına alınan Bulgaristan uyruklu 26 yaşındaki K.D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Kapkaç anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin Ürdünlü kadının çantasından cep telefonunu aldığı an ve polisin müdahalesiyle yakalanması görülüyor.