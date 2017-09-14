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(Görüntülü Haber) Fatih'te kaçak parfüm operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Fatih'te kaçak parfüm ve tarihi geçmiş makyaj malzemelerini piyasaya sürdüğü iddia edilen 2 kişi yakalandı

14 Eylül 2017 15:10

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Fatih\'te kaçak parfüm ve tarihi geçmiş makyaj malzemelerini piyasaya sürdüğü iddia edilen 2 kişi yakalandı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Süleymaniye Mahallesi\'nde bulunan bir işyerinde kaçak yollarla yurtdışından getirilen parfümler ve tarihi geçmiş çok sayıda makyaj malzemelerinin piyasaya sürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, işyerine düzenlediği operasyonda 4 bin 350 şişe kaçak parfüm ve 4 bin 977 kutu tarihi geçmiş makyaj malzemesi ele geçirdi. Olayla ilgili ekipler S.T.Y. ve S.B.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ekiplerin işyerine yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

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