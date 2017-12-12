(Görüntülü Haber) Fatih'te itfaiyenin yangına müdahale çabası

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) - FATİH\'te bir gecekonduda çıkan yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekipleri dar sokaklar nedeniyle yanan eve ulaşmakta zorluk çekti.



Ayvansaray\'da tarihi surların yanında bulunan bir gecekonduda yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dar ve çıkmaz sokağın sonunda bulunan eve itfaiye araçları ulaşamadı. Metrelerce hortum çeken itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, yandaki evlere sıçramadan söndürüldü. Evleri yanan iki kadın fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri kadınlara ilk müdahaleyi yaparken, komşuları da onları teselli etmeye çalıştı.





Herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.