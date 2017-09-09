(Görüntülü Haber) Fatih'te göçmen operasyonu...

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Fatih\'te yasadışı yollarla yurtdışına kaçmaya hazırlanan 30 göçmen polis tarafından yakalandı. Operasyonda organizatör oldukları belirlenen 4 şüpheli de gözaltına alındı. İstanbul Kaçakçılık Şuçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir göçmen grubunun yasadışı yollarla yurtdışına kaçmak üzere Fatih\'ten minibüsle yola çıktığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, minibüse yaptığı operasyonda 4\'ü çocuk 30 göçmen ile organizatör oldukları belirlenen H.R.O.O (24), I.S.A (37), Y.M.H.H. (29), H.T.N.\'yi (26) yakaladı. Göçmenlerin sırt çanlarında yapılan aramalarda da can yelekleri ele geçirildi. 4 şüphelinin, 30 göçmeni yasadışı yollarla Türkiye\'den Romanya\'ya oradan da Avrupa ülkelerine götürmeyi planladığı öğrenidi.