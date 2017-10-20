(Görüntülü Haber) Fatih'te gizli kamera operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otomobil anahtarı, kulaklık, kalem, kol saati, çakmak, askılık ve kumanda cihazlarına yerleştirilmiş gizli kamera satan işyerine operasyon düzenledi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye\'ye kaçak yollardan getirilen gizli kameraların Fatih\'te bir hanında satıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri, 16 Ekim Pazartesi günü Fatih Demirtaş Mahallesi\'nde bulunan bir iş hanındaki dükkana baskın düzenledi. Polis ekipleri yaptığı baskında piyasa değeri 300 ile 800 lira arasında değişen çok sayıda otomobil anahtarı, kulaklık, kalem, kol saati, çakmak, askılık ve kumanda cihazlarına yerleştirilmiş 103 ayrı gizli kamera ele geçirdi. Ekipler işyeri sahibi E.Ş.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli E.Ş. hakkında \'5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet\' kapsamında işlem başlatılarak para cezası verildi. Ele geçirilen gizli kameralar Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü girişinde sergilendi.