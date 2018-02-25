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(Görüntülü Haber) Fatih'te doğu guta eylemi

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA) Fatih Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Suriyeli bir grup Suriye rejiminin Doğu Guta'da sivillere yönelik katliam yaptığı gerekçesiyle eylem yaptı

25 Şubat 2018 19:10

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA) Fatih Saraçhane Parkı\'nda bir araya gelen Suriyeli bir grup Suriye rejiminin Doğu Guta\'da sivillere yönelik katliam yaptığı gerekçesiyle eylem yaptı. Suriyeli Dernekler, STK\'lar ile aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bir grup öğle saatlerinde Saraçhane Parkı\'nda bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde Türkçe, Rusça, İngilizce ve Arapça dövizler taşıyan eylemciler, Esad ve Putin aleyhine sloganlar attı. Grup üyelerinin ellerinde Doğu Guta\'da yaşandığı belirtilen olaylara ait resimlerin olduğu görüldü. Grup adına yapılan açıklamada \"Guta\'da hastaneler, okullar, camiler ve pazarlar yani sivilller hedef alınıyor. Guta bölgesi hala Rusya ve Esed rejimi tarafından bombalanıyor. Bu zamana kadar tüm vahşet Guta\'da kullanıldı\" denildi. Basın açıklamasının ardından grup üyeleri olaysız şekilde dağıldı.

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