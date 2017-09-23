(Görüntülü Haber) Fatih'te 5 yaşındaki çocuğa işkence iddiası

Mehmet İlkay ÖZER - Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA)- FATİH\'te 5 yaşındaki kızına işkence yaptığı öne sürülen baba ile birlikte yaşadığı kadın tutuklandı. Bakanlık devreye girdi çocuk da koruma altına alındı. 5 yaşındaki S.S.K., 2 yıldır Fatih Silivrikapı Mahallesi\'nde babası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu. Küçük çocuğa, baba İ.K.\'nin beraber yaşadığı kadın H.T. tarafından dayak atıldığı komşular tarafından görüldü. Komşular durumu polise bildirdi. Dün eve giden polisler çocuğu bir odada perişan halde buldu. İddiaya göre, çocuğun üzerine kaynar su dökülmüş, çeşitli yerlerinde de dayak nedeniyle morluklar oluşmuştu. BABA VE SEVGİLİ TUTUKLANDI Baba ve sevgilisi gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. KORUMA ALTINA ALINDI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi. Çocuk koruma altına alındı, anne Kader K.\'ye de bilgi verildi. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre de küçük kız vücudundaki yaralar nedeniyle şu anda hastanede tedavi görüyor. ANNE: VÜCUDUNDA HEP YANIK İZLERİ VARDI Eşinden şiddet gördüğü için boşanma davası açtığını, mahkemenin de sürdüğünü söyleyen Kader K., \"Evliliğim 5 sene sürdü. 2 senedir ayrı yaşıyoruz. Tartışmalar oluyordu. Elimi kolumu bağlayıp şiddet uyguluyordu. Ben dayanamadım artık ailem alıp beni götürdü. Ertesi gün kızımı da almaya gittim, evi boşaltmış, kızımı da alıp götürmüş. Boşanma davası açtım. Mahkeme halen sürüyor. İstanbul\'da yaşadığını bilmiyordum. Babama dün telefon geldi. Babam beni arayıp durumu haber verdi. Polis merkezine gittik. Kızımı gördüm; kızımın yüzü gözü yara bere içindeydi. Vücudunda hep yanık izleri vardı. Kollarında ısırık izleri vardı. Ön 2 dişini kırmışlar. Bir komşu balkonda birkaç kez kadının çocuğa vurduğunu görmüş. Sonra da polise haber vermiş. Soğuk suyla banyo ettirmiş. Babası da kemerle dövüyormuş, oklavayla vuruyormuş. Bunların hepsini kızım anlattı. Umarım en ağır şekilde cezalandırılır\" dedi.