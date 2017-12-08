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(Görüntülü Haber) Fatih Camii'nden Saraçhane'ye "Kudüs" yürüyüşü (5)

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Harun UYANIK / İstanbul DHA ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, Fatih Camii'nde protesto edildi

08 Aralık 2017 20:39

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Harun UYANIK / İstanbul DHA ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması, Fatih Camii\'nde protesto edildi. Binlerce kişi, Cuma namazı sonrası Fatih Camii\'nden Saraçhane Parkı\'na kadar yürüdü. Kalabalık, Saraçhane\'de basın açıklaması gerçekleştirdi. Saraçhane Parkı\'nda toplanan gruba Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de destek verdi. Fatih Camii\'nde toplanan binlerce kişi, burada Cuma namazını kıldı. Kalabalık, camiye sığmayınca çok sayıda kişi namazı avluda kıldı. Kalabalık nedeniyle polis, cami çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Cuma namazının ardından binlerce kişi camiden Saraçhane Parkı\'na doğru yürüyüşe geçti. \'Kudüs, Müslüman\'ın Onurudur\', \'Mehmetçik, Aksa\'ya\', \'Müslümanlar birleşin\' yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, \'Kahrolsun İsrail\' diye slogan attı. Yürüyüş nedeniyle Fevzipaşa Caddesi çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Saraçhane Parkı\'nda toplanan binlerce kişi, eylemini burada sürdürdü. Grup adına konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs kararına tepki göstererek, \"Her şerde bir hayır olabilir. Trump\'ın kafasızca atmış olduğu bu imzadan sonra islam birliğinin kuruluş adımı atılıyor. Kudüs ile İstanbul kardeştir\" dedi. Eyleme, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi. Eylemin ardından kalabalık, olaysız bir şekilde dağıldı.

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