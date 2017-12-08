(Görüntülü Haber) Fatih Camii'nde "Kudüs" protestosu (2)

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Harun UYANIK / İstanbul DHA ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklaması, Fatih Camii\'nde onlarca kişi tarafından protesto ediliyor.