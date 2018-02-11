(Görüntülü Haber) Falezlerdeki yangın korkuttu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'da, falez kıyı bandındaki ot ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı\'ndaki falezlerde, saat 18.00 sıralarında kuru ot ve çalılıkların tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, falezlerin üst kısmındaki ağaçlara da sıçradı. Yangına, park içindeki itfaiye istasyonundan hortumlar çekilerek kısa sürede müdahale edildi. Yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.