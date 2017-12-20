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(Görüntülü Haber) Fabrikada yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

Muammer ŞENKARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da bir fabrikada çalışan Erdal Aytaç (30), dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı

20 Aralık 2017 19:06

Muammer ŞENKARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da bir fabrikada çalışan Erdal Aytaç (30), dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olay, saat 09.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan bir makine fabrikasında meydana geldi. İşçi Erdal Aytaç, fabrikanın garaj kısmında çalıştığı sırada dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü. Aytaç\'ın düştüğünü gören arkadaşları ambulans çağırdı. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve tedaviye alınan Aytaç\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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