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(Görüntülü Haber) Fabrikada üzerlerine asit sıçrayan 2 işçi yaralandı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)-SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde çalıştıkları fabrikada üzerlerine asit sıçrayan 2 işçinin vücutlarında yanıklar oluştu

05 Ekim 2017 16:34

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)-SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde çalıştıkları fabrikada üzerlerine asit sıçrayan 2 işçinin vücutlarında yanıklar oluştu. Yaralanan işçiler tedavi altına alındı. Olay sabah saatlerinde, Akyazı Hastane Mahallesi\'nde süt ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışırken üzerlerine asit sıçrayan 25 yaşındaki işçiler Gökhan Çeliker ile Aykut Yolcu\'nun vücutlarında yanıklar oluştu. Mesai arkadaşları yaralanan işçileri görünce durumu fabrika yetkililerine bildirdi. Yetkililerin haber vermesi üzerine fabrikaya gelen 112 Acil ekibi, yaralı işçilere müdahalede bulundu. İşçilerden Gökhan Çeliker, Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, Aykut Yolcu ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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