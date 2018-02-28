(Görüntülü Haber) Fabrikada kazasız 5 yıla pastalı kutlama

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de otomobil ürünleri üretimi yapan bir fabrikanın yöneticileri, 5 yıldır iş kazası olmamasını işçilerle birlikte pasta keserek kutladı. Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren GKN Driveline Otomobil Ürünleri Üretim ve Satış A.Ş. Eskişehir Fabrikası Genel Müdürü Gökhan Pişkin, 141 kişinin çalıştığı fabrikalarında 5 yıldır hiçbir iş kazasının olmadığını söyledi. Pişkin şöyle konuştu: \"5 yıldan bu yana her yıl bu kutlamayı yapıyoruz. 5\'inci yılımızda da iş hiçbir iş kazamız olmadı. İşletme olarak bu gurur duyduğumuz bir konu. Bilindiği gibi dünyada ve Türkiye\'de çok fazla iş kazası oluyor. Geçen yılki istatistiklere baktım ve Türkiye\'de geçen yıl haziran ayına kadar 6 ayda 906 ölümlü iş kazası olmuş. Bu inanılmaz bir rakam. Biz işçilerimizi evlerine sağ salim göndermeyi bir görev biliyoruz. \" Fabrikanın iş sağlığı sorumlusu Volkan Demir de, \"5 yıldır fabrikamızda hiçbir iş kazamız olmadı. Bunun en büyük etkeni çalışanlarımızın özveriyle ve dikkatli bir şekilde çalışması. Bu noktaya gelebilmek için birçok sistem, birçok organizasyon oluşturduk\" dedi. Yapılan konuşmaların ardından fabrika yöneticileri, çalışanlarla birlikte üzerinde 5 rakamının bulunduğu yaş pastayı kesip ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.