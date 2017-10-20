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(Görüntülü Haber) Fabrikada asit kazanı devrildi, 9 işçi yaralandı

Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy İlçesi’ndeki bir tekstil fabrikasında sülfürik asit kazanının devrilmesi sonucu 2'si ağır, 9 işçi yaralandı

20 Ekim 2017 01:29

Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy İlçesi’ndeki bir tekstil fabrikasında sülfürik asit kazanının devrilmesi sonucu 2\'si ağır, 9 işçi yaralandı.

Olay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi\'nde Organize Sanayi Sitesi Atatürk Caddesi 1’inci Sokak\'ta meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında sülfürik asit dolumu sırasında kazan devrildi. Üzerlerine sülfürik asit sıçrayan işçiler Birol D., Yılmaz G., Nasır A., Hamza Ü.,  Nesimi B., Hüseyin T., Vedat K., Şerafettin A. ve Veysel B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaralı 9 işçi, özel kıyafet giyen ekipler tarafından ambulanslarla kaldırıldıkları Çerkezköy Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan Birol D., ve Yılmaz G., ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Devrilen kazandan akan asit ise itfaiye ekiplerince temizlendi.

Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

 

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