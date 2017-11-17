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(Görüntülü Haber) Fabrika inşaatından düşen usta ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika inşaatında çalışan usta Cebrail Ö

17 Kasım 2017 21:48

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki fabrika inşaatında çalışan usta Cebrail Ö. (41), 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Fabrika inşaatının ikinci katında çalışan kalıp ustası Cebrail Ö., dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan usta, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Cebrail Ö.\'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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