(Görüntülü Haber) Eyüpsultan'da 6 aylık oğlu ile ölümden dönen baba o anları anlattı

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA Eyüpsultan Yeşilpınar\'da beton pompasının döktüğü betonun bitişikteki dairenin duvarını yıkması sonucu, 6 aylık bebeğiyle ölümden dönen baba hastane çıkışı gözyaşları içinde o anları anlattı. Ali Şevket Güner ve 6 aylık bebeği Ertuğrul Gazi, Gaziosmanpaşa\'daki Taksim Eğitim ve Araştırma tedavilerinin ardından taburcu edildi. Güner kucağında bebeğiyle hastaneden ayrıldı. Ali Şevket Güner hastane çıkışında gözyaşları içinde olay anını anlattı. Bebeği ile salondayken gürültünün çıktığını söyleyen Güner, \"Biranda duvar çatladı ve üzerimize yıkıldı. Çocuk betonun altındaydı. Yardıma gelenler oldu, çıkardılar dedi\" dedi.