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(Görüntülü Haber) Eyüpsultan Belediyesi, Erzurumlu İbrahim Hakkı'yı andı

İSTANBUL,(DHA)- EYÜPSULTAN Belediyesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminin önemli isimlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı'yı Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikle andı

30 Mart 2018 13:21

İSTANBUL,(DHA)- EYÜPSULTAN Belediyesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminin önemli isimlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı\'yı Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi\'nde gerçekleştirilen etkinlikle andı. 18\'inci asır Osmanlı İmparatorluğu\'nun bilim, kültür, tasavvuf ve edebiyat tarihinde önemli bir yeri olan Erzurumlu İbrahim Hakkı\'yı anma programına Hakkı\'nın altıncı kuşak torunu Belkıs İbrahimhakkıoğlu ve sanatçı Veli Karataş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte İbrahimhakkıoğlu ve Karataş Tefvizname eserinin dününü, günümüze etkilerini, bıraktığı izlerin tasavvufi açılımını yaptı ve eserdeki deyişlerin anlamını katılımcılarla paylaştı. \"TEFVİZNAME ESERİ DÜNDEN BUGÜNE VE GELECEĞE IŞIK TUTUYOR\" Etkinlikte konuşan İbrahimhakkıoğlu, \"İbrahim Hakkı Hazretleri hem büyük bir mutasavvıf hem de büyük bir alimdi. Eserleri kendi zamanını aşan eserler, incelendiği zaman ileri zamanlara ait çok özel deyişleri var. Bu vesileyle tanıtılması gelecek nesillere taşınması bakımından çok önemli\" dedi. Eyüpsultan Belediyesi Kültür işleri Müdürü Davut Akgül ise, \"Bu gece Tefvizname\'nin kaligrafi ve ebru sanatıyla oluşturulmuş kitabının ilk defa yayın hayatına çıkması sebebiyle düzenlendi. Bu eseri belediye olarak önemsiyoruz. Yayın hayatına yeni başlayan bu eserin, takipçileri için anlamlı bir çalışma olduğunu düşünüyoruz\" diye konuştu. Etkinlikte düzenlenen sergide, İbrahim Hakkı\'nın Tefvizname eserinden sözler, sanatçı Veli Karataş\'ın kaligrafi ve ebru sanatı ile sanatseverlere sunuldu.

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