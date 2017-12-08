(Görüntülü Haber) Eyüp Sultan Camii önünde "Kudüs" protestosu

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklaması Eyüp Sultan Camii önünde protesto edildi. Eyüpsultan\'daki sivil toplum kuruluşları Eyüp Sultan Camii\'nde buluştu. Sabah namazının ardından cami önünde toplanan eylemciler \'Kudüs Müslümanların onurudur\' yazılı dövizler taşıdı. Sık sık tek bir getiren grup adına yapılan açıklamada, \'ümmet olarak uyanmanın ve dirilmenin vakti gelmiş ve geçmektedir. Kudus ve Filistin\'in işgali sadece Filistinllilerin değil tüm insanların sorunudur. Bu mübarek toprakların tüm dünya Müslümanların öncelikli görevidir. Kudüs ve Mescid-i Aksa\'nın mukaddesatı Müslümanların kırmızı çizgisidir. Biz diyoruzki ümmet olarak mezhep, miliyet, aşiret ne varsa kenara bırakıp Kudüs ortak paydasında buluşup Kudüs\'e sahip çıkalım\' denildi.