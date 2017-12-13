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(Görüntülü Haber) Evlilik vaadiyle dolandırıcılık, düğün alışverişinden döndü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- MALATYA'dan enişteleri aracılığıyla Şanlıurfa'ya kız istemeye gelen Tüdün Ailesi, düğün alışverişinde kızın ailesinden kuşkulanması üzerine polise ihbarda bulundu

13 Aralık 2017 19:42

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- MALATYA\'dan enişteleri aracılığıyla Şanlıurfa\'ya kız istemeye gelen Tüdün Ailesi, düğün alışverişinde kızın ailesinden kuşkulanması üzerine polise ihbarda bulundu. Polis, dolandırıcı oldukları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı. Matalya\'da oturan Tüdün ailesi, en büyük oğulları Coşkun Tüdün\'ü evlendirmek için Şanlıurfa\'da yaşayan adı öğrenilmeyen enişteleriyle irtibata geçti. Eniştenin, bir kız bulduğunu Tüdün ailesine bildirmesi üzerine Malatyalı aile Şanlıurfa\'ya geldi. Kızla bir kez görüşen aile, düğün kararı aldı. Ancak evlenmeden önce kız tarafı başlık parası ile düğün listesini yazarak altın, bilezik ve yüzük istedi. Her şeyi kabul eden Tüdün ailesi, ilk olarak 4 bin lira nakit parayı elden kızın ailesi oldukları önü sürülen kişilere teslim etti. Gül ismindeki gelin adayı için dün akşam saatlerinde alışverişe çıkıldı. Tüdün ailesi, kızın ailesi olarak bildiği Hatice Ö. akrabaları Zeynep K. ve Kübra A. ile birlikte düğün alışveri yaptı. Alışveriş sırasında kızın sözde ailesinden kuşkulanıp şüphelenen aile, polisi arayarak evlilik vadiyle dolandırıldıkları yönünde ihbarda bulundu. İhbarla Demokrasi Caddesi\'ne gelen polis, dolandırıcı oldukları saptanan 3 kadını yakalayarak gözaltına aldı. Malatyalı Fuat Tüdün ile damat adayı Coşkun Tüdün de Eyyubiye Polis Merkezi\'ne giderek, kadınlar hakkında şikayetçi oldu.

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