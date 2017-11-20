(Görüntülü Haber) Evlerinin yanmasını gözyaşları içinde izlediler

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, 85 yaşındaki Hatice Özken\'in oğlu, gelini ve torunlarıyla oturduğu tek katlı ev, yandı. Yaşlı kadın, gelini Döndü Özken ile itfaiye ekibinin yangını söndürme çalışmasını gözyaşları içinde izledi. Yangın, öğle saatlerinde, Soğuksu Mahallesi Arıcak Caddesi\'nde Hatice Özken\'e ait tek katlı evde çıktı. Özken\'in evde yalnız olduğu sırada, çatıdan henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevleri, yaşlı kadının komşuları gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatice Özken, komşuları tarafından evden çıkarılırken, itfaiye erleri, alevlere müdahale etti. Özken\'in gelini Döndü Özken, yangın haberini alarak, evin önüne geldi. Yaşlı kadın ve gelini, itfaiye ekibinin söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek, izledi. Komşularının desteğiyle ayakta durabilen Döndü Özken, \'Yandık\' diyerek, uzun süre ağladı. Gelin ile kayınvalidesini komşuları teskin etmeye çalıştı. Alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.