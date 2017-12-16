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(Görüntülü Haber) Evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde, hayır kurumundan geldiklerini belirterek girdikleri evlerden hırsızlık yapan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı

16 Aralık 2017 17:11

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menderes ilçesinde, hayır kurumundan geldiklerini belirterek girdikleri evlerden hırsızlık yapan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanlarda evlerdeki hırsızlık olaylarında artış görülmesi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma ardından önceden tespit ettikleri yaşlı kişilerinevlerine hayır kurumlarından geldiklerini söyleyerek giren ve evdekileri odalara kitleyerek para ve ziynet eşyası çalan O.V. ile E.Ö.\'nün adresleri tespit edildi. Teknik ve fiziki takip ardından operasyonla gözaltına alınan O.V. ve E.Ö., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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