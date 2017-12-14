(Görüntülü Haber) Ev'leniyoruz Fuarı açıldı

Malik GÖDELİNER-Veysel DOĞUÇ ADANA,(DHA) Adana\'da evlilik hazırlığı yapanlara yönelik EV\'leniyoruz 2017 Fuarı açıldı. Tüyap fuar alanında düzenlenen açılış törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi\'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl ikinci kez düzenlenen fuara ilginin ilkine göre fazla olduğunu söyledi. İlk fuara 52 firmanın katıldığını ve 27 bin ziyaretçinin ağırlandığını belirten Demirtaş, bu rakamların iki katına çıkacağını ifade etti. Demirtaş, Evlenecek olan çiftlerimiz gelecekler bu fuarda beğendikleri ev eşyalarını alacaklar. Fuarlar, satışın yapıldığı yerdir. Satışın yapıldığı yerde üretim olur, üretimin olduğu yerde istihdam olur. Bizim de en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey istihdam ve üretimdir. Fuarımız, istihdam ve üretime yapmış olduğu katkıdan dolayı bizleri mutlu etmektedir dedi. Vali Demirtaş, ülkenin sıkıntılı günlerden geçtiğini, bu günlerin birlik ve beraberlik içinde, farklılıklara saygı duyularak geride bırakılacağını dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Adana\'nın fuarlar konusunda önemli mesafeler kat ettiğini söyledi. TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de fuarın evlilik hazırlığı yapan çiftler ve evini yenileyecekler için faydalı olacağını söyledi. Adana tarihinde ilk kez bir fuarın aynı yıl içinde ikinci kez düzenlendiğini belirten Alagöz, Bu yıl mart ayında bin 500 metrekarede açtığımız fuarı, aynı yıl içinde iki kat büyüterek 3 bin metrekare olarak açıyoruz. dedi. FUAR ALANINDA NİKAH Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuar alanında, Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü tarafından Ayşegül Şaldırak ve Hasan Polat çiftinin nikahı kıyıldı. Vali Demirtaş ve diğer protokol üyeleri de nikah şahitliği yaptı. Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar stantları gezdi. Fuar, 17 Aralık\'a kadar ziyaret edilebilecek.