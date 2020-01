(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut: "Doğru zamanda doğru yerdeyim"

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor hazırlıklarına devam etti.

Geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Sağlam?ın şok istifasından sonra yönetim teknik adam arayışına başlamıştı. Dün akşam itibariyle Medipol Başakşehir?de Abdullah Avcı?nın yardımcı antrenörü olan Erol Bulut?la Yeni Malatyaspor yönetimi anlaştı. Bugün futbolcularla ilk idmanına çıkan Bulut basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bulut?un ilk idmanı, Nurettin Soykan Tesisleri\'nde bugün saat 16.30 civarında başladı. Bulut idman başlamadan önce saha ortasında futbolcularla toplandı düzenledi. Toplantıdan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Erol Bulut, ?Doğru zamanda doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Taraftarımız arkamızda olduğu sürece bu takımı istenilen seviyeye hep birlikte taşıyacağız? diyerek camiadan destek istedi.

Malatya?ya aslında çok da yabancı olmadığını ifade eden genç teknik adam Bulut cümlelerini şöyle sürdürdü:

?2013 yılında 13 maçlık periyotta kısa süreli de olsa Yeni Malatyaspor?da çalışmamız oldu. Özcan Kızıltan?ın yardımcı antrenörlüğünde iyi bir sezon geçirdik. Sonrasında bir ayrılığımız oldu ve arada 4 yıl geçti yolumuz yine Malatya?ya düştü. Şu an hedefleri farklı, Süper Lig?de oynayan bir Malatyaspor var. Yeni hedeflerimize ulaşabilmemiz için saha içerisinde iyi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Mevcut kadronun buna müsait iyi olduğunu ve iyi oyunculardan kurulu olduğunu düşünüyorum. Zaten buna inanarak Yeni Malatyaspor?un teklifini kabul ettim ve buraya geldim. İnşallah bize güvenen insanların güvenini boşa çıkararak mahcup duruma düşmeyeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.?

?DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YERDEYİM?

Bulut, yardımcı antrenörlük yaptığı süre zarfında edindiği tecrübelere dayanarak kendisine yapılan teklifi kabul ettiğini belirterek, ?Futbol piyasasında şu anda yeterince antrenör var. Buna işsiz olan hocalar da dahil. Ben de Başakşehir Spor Kulübü?nde başarılı bir 3 sezon geçirdim. Az da olsa şu anki Başakşehir?in bulunduğu başarılı pozisyonda her hocanın payı olduğu gibi benim de payım var. Tecrübe kazandık. Zaten futbol geçmişim belli. Bugüne kadar 5 senelik yardımcı antrenörlük geçmişim var. Bu süre zarfında yeterince teknik adamlık konusunda kendimi geliştirmeye zamanım oldu. Bugüne kadar doğru zamanda doğru yerde olduğumu bildiğim için o yüzden kararımı vererek Yeni Malatyaspor?a geldim? dedi.

?HER MAÇ ZOR OLACAK?

Süper Lig?in bu yıl zorlu maçlara sahne olacağını söyleyen teknik adam Bulut cümlelerini şöyle noktaladı:

?Bilindiği üzere Süper Lig bu yıl biraz daha çetin geçecek. Bütün takımlar iyi transferler yaptı. Yeni Malatyaspor da iyi transferler yaptı. Her maç zor olacak. Her takım sahaya sıfır sıfır skorla çıkıyor. O yüzden sahada en az hata yapan takımlar maçı kazanır düşüncesindeyim. Biz Yeni Malatyaspor olarak sahada elimizden geldiği kadar az hata yaparak, elimize geçen fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek puan veya puanlar almak zorundayız. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yapacağız. Hem defans hem de hücum anlamında kendimizi geliştireceğiz. Taraftarımız arkamızda olduğu sürece bu takımı istenilen seviyeye hep birlikte taşıyacağız.?