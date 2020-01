(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular gelecekten umutlu

TAHA AYHAN - MALATYA / DHA Defans oyuncusu Sadık Çİftpınar: \"Bu süreci lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum\" Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor\'un başarılı savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar yaptığı açıklamada, \"Zor bir süreçti ama bu süreci lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum\" dedi. Sarı kırmızılı takımın iki genç oyuncusu Sadık Çiftpınar ve Rahman Buğra Çağıran Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Zor bir süreci kendi lehlerine çevirdikleri kaydeden Sadık, \"Son 2 haftadır çok zor şartlarda hazırlanıyoruz maçlara. Takımın başında hoca olmaması gerçekten bizi ister istemez etkiliyor. Ama sağ olsun Sportif Direktörümüz Ali Ravcı olsun, Hakan Hocamız olsun, alt yapıdan gelen hocalarımız olsun bize bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Takımda da bize yardımcı olma adına özellikle Yalçın Ağabey bu süreçte çok büyük bir sorumluluk aldı. Biz de ona yardımcı olmaya çalıştık. Kendi aralarımızdaki konuşmalarımız olsun, toplantılarımız olsun, gerçekten kazanmaya yönelikti. Hafta içerisinde inanmıştık biz. Zor bir süreçti ama bu süreci lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum ben. Mücadele eden, kenarda oturan, tribünde oturan bütün takım arkadaşlarımı, yönetimimizi, teknik heyetimizi herkesi ben tebrik etmek istiyorum. Karabük\'e kadar gelen bizi destekleyen taraftarlarımıza ben teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu, buna ihtiyacımız vardı açıkçası. Bundan sonraki süreçte önümüzde bir Konya maçı var. Bu galibiyeti unutup o maça motive olacağız. O maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp, galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz\" dedi. \"KENDİSİ BANA GÜVENMİYORDU, ONU HİSSETTİRDİ\" Sadık, Karabük maçında uzun bir aradan sonra ilk on birde tercih edilmesiyle ilgili ise şunları söyledi: \"Ben gerçekten kendimi övmek için söylemiyorum, ben çalışmayı seven bir insanım. Ben bunu Ertuğrul Hoca döneminde de söylemiştim. Kendisi bana açıkçası çok güvenmiyordu, onu hissettirdi. Ben kendisine de söylemiştim. Ben forma rekabetinden de kaçınmam, çalışmaktan da kaçınmam. Bu haftayı da sabırla bekledim, çalıştım gerçekten. Sağ olsun hocalarımız bana görev verdi. Bizde mahcup etmediğimizi düşünüyoruz Allah\'ın izniyle. Bize bu camiada görev verilediği sürece her zaman elimizden geleni yapacağız. Tek hedefimiz Malatyaspor\'un başarısı.\" \"BU SAYININ BU HAFTA ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM\" Atiker Konyaspor maçına taraftarı beklediğini de söyleyen Sadık, \"Özellikle açılış maçında taraftar sayımız biraz azdı. Bu galibiyetle ben bu sayının bu hafta artacağını düşünüyorum. Bizde sahada mücadelemizi vererek, Allah\'ın izniyle sahada galibiyetimiz hep berabere kutlayalım diyorum\" diye konuştu. \"TECRÜBESİZ BİR FUTBOLCUYU SAHAYA SÜRMEK YÜREK İSTEYEN BİR ŞEY\" Sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ise yaptığı açıklamada, \"Bu süreçte galip gelmemiz gerekiyordu. Yanılmıyorsam en fazla Türk oyuncu bizim takımda oynadı. Bunun da meyvelerini skor olarak aldık. Bunun herkese örnek olmasını temenni ediyorum. Çünkü bu ülkede çok yetenkli futbolcular var. Bu sadece üst liglerde değil, alt liglerde de var. Bunlara daha fazla güvenilmesi kanaatindeyim. İnşallah sayıları daha da artarak, çoğalarak kadroda yer bulurlar ve sonucunu da görürüz\" dedi. Rahman, kendisine güvenenlere teşekkür ederek, \"Öncelikle bana güvenenlere teşekkür ederim. Bu kolay bir şey değil. Doğrusunu söylemek gerekirse hiç Süper Lig tecrübem yok. Tecrübesiz bir futbolcuyu sahaya sürmek yürek isteyen bir şey. Biz de çalışıyoruz, kendimize değer katmak için. İnşallah başarılı oluruz\" diye konuştu.