(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyasporlu Adem ve Khalid temkinli

Taha AYHAN MALATYA,(DHA) EVKUR Yeni Malatyasporlu futbolcular Adem Büyük ve Khalid Boutaib, Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasındaki zorlu Kardemir Karabükspor maçından puan veya puanlar almak için temkinli olmaları gerektiğini söyledi. SÜPER LİG\'DE 2\'NCİ YARILAR HER ZAMAN ZORLU GEÇİYOR Adem Büyük ve Khalid Boutaib, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri\'ndeki antrenman öncesinde açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı takımın sol kanat oyuncusu Adem Büyük, aldıkları puanlardan dolayı rahatlama hissi olduğunu vurgulayarak, O yüzden bazı şeylerin tam olarak farkına varmamız gerekiyor. Kesin olarak rahatlık değil de, birazcık da olsa alt sıralardan uzaklaşıp yukarıya yaklaştığımız zaman psikolojik olarak etkileniyor olabiliriz. Bursaspor maçında çok iyi oynamadık ama iyi mücadele ettik. Pozisyona girmeye zorlandık çünkü onların bizden görünüş olarak daha fazla kazanmaya ihtiyacı vardı. Biz deplasmanda oynuyorduk ve 1 puan bizim için de değerliydi. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin, bunu her zaman söylüyoruz, bu iç sahada da geçerli. Dışarıda aldığımız 1 puan çok değerliydi. Sıkıntılı haftalara gireceğiz, önümüzde çok önemli maçlar var. Hem üst sıraları zorlamak adına kazanacağımız, alacağımız puanlar bizim için çok önemli. Bu haftada kendi sahamızda Karabük\'le karşılaşacağız. Açıkçası çok zor bir maç olacak. Karabükspor bir çok oyuncusunu kaybetmiş ama hafife almamak lazım. Kesinlikle öyle bir düşüncemiz yok. Rakibimizi ciddiye alarak 3 puan istiyoruz. Alacağımız o 3 puan da üst sıralar adına bizim için çok önemli olacak. Bugünden itibaren o maç için de hazırlıklarımızı sıkı bir şekilde yapmaya başlayacağız. Umarım tekrar bir seri yakalamak adına Karabükspor maçı başlangıç olur. Biz sonuna kadar güveniyoruz. Bazen sıkıntılar yaşadığımız dönemlerde de alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Umarım tekrar bir serinin başlangıcı olur Karabük maçı. Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Bu tür maçlar her zaman zorlu geçer, onların kaybedecek çok fazla şeyleri yok dedi. KARABÜKSPOR\'U YENİP 3 PUAN ALMAMIZ LAZIM Takımın forvet oyuncusu Khalid Boutaib ise, takımlarında çok kaliteli oyuncuların olduğunu, ileriki haftalarda daha iyi bir sonuç elde etmeleri için çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Sahaya çıktığı zaman her şeyi unutan bir futbolcu olduğunu kaydeden Khalid, şöyle dedi Sahadayken fazla bir şey duymuyorum. Tabi 2008\'den beri biraz kale önünde başarısızlığım var. Daha çok çalışıp onu düzelteceğim inşallah. Puan durumuna bakıldığı zaman hepsinin önündeyiz. Ama tabii ki bir an önce o puanları toplayıp onlardan kopmaya çalışacağız çünkü büyük maçlar geliyor yakında, iyi rakipler gelecek. Onun için bir an önce üst taraflara doğru çıkmamız gerekiyor. Bursa\'daki 1 puanın anlamı olması için bizim Karabük\'ü yenip 3 puan almamız lazım.