(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor'da hedef galibiyet

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Takımın sportif direktörü Ali Ravcı ile forvet oyuncusu Mustafa Batuhan Altıntaş, deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini söyledi.



Nurettin Soylan Tesisleri\'nde hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte hedef Alanya deplasmanından 3 puanla dönmek. Sportif direkötör Ali Ravcı, sahalarında mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçının kendileri açısından oyunsal olarak iyi geçtiğini söyledi. Başakşehir karşısında ikinci yarıda oyuncuların ortaya koyduğu performansın kendilerini sevindirdiğini anlatan Ravcı, \"Oyun olarak bizi mutlu etti ama skor olarak tabi iyi bir sonuç olmadı. Sakat futbolcularımız milli maç nedeniyle verilen arada iyileşip aramıza dönerse daha iyi hale geleceğiz. Aytaç Kara ve Okechukwu Godson Azubuike aramıza katıldı. Eren Tozlu ve Rahman Buğra Çağıran son tedavilerini görüp aramıza katılacaklar. Hedefimiz Alanyaspor karşısında iyi oyun ve iyi sonuçla Malatya’ya dönmek\" dedi.



Evkur Yeni Malatyaspor\'un forvet oyuncusu Mustafa Batuhan Altıntaş ise Aytemiz Alanyaspor maçında forma giymeyi istediğini söyledi. Forma şansı bulması halinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini anlatan Altıntaş, \"Deplasmana galibiyet için gideceğiz. Sezon başında ‘kümede kalma’ görüntüsü vardı. Şimdi toparlandık ve iyi futbol oynuyoruz. Savunma ve hücum anlamına iyi işler yapıyoruz. Bence küme düşmeye değil de ligi daha iyi yerlerde, 7 ya da 8\'inci sırada bitireceğimize inanıyorum. Öyle bir potansiyelimizde var ve bunu Alanya maçında herkese göstermek istiyoruz\" diye konuştu.