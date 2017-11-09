T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor’da, Aytemiz Alanyaspor mesaisi

Taha AYHAN-MALATYA-DHA) Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

09 Kasım 2017 21:51

Taha AYHAN-MALATYA-DHA) Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri\'nde teknik direktör Erol Bulut nezaretinde başladı. Bulut, 2-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçını geride bıraktıklarını belirtti. Zorlu bir ligde mücadele ettiğini vurgulayan Bulut, “Hiçbir maç kolay değil. Ligde herkes herkesi mağlup edebiliyor. Son sıradaki Osmanlıspor, zirve mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında puan alabiliyor. Galatasaray, berabere kalabiliyor. Büyük takımlar rahat üç puan alamıyor. Çünkü herkes diri takım. Biz de sonunda kadar direneceğiz. Benim gelişimden sonra ortaya koyduğumuz kompakt oyunu oynamaya devam edeceğiz. 14 puandayız. Yeterli olan bir puan değil. İlk yarı için oynanmamış 6 maçımız var. Bu da 18 puan demek. Bunun kolay olmadığını biliyorum. Sakatlarımız bize katıldı. Futbolcu kullanma adına rahat bir duruma geldik\" diye konuştu. “Futbolda herkesin düşüncesi farklı ama benim düşüncem öncelikle gol yememek” diyen Teknik Direktör Bulut, “Gol yemediğiniz zaman gol bulma imkanınız oluyor. Gol yemeyince puanlar da alabiliyorsunuz. Duran toplarla ve şutlarla gol bulma imkanınız oluyor. Gol yememek çok önemli. Kompakt duruşumuza devam edeceğiz. Eksikliklerimizi biliyoruz ve bunların üzerine çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYADHA Süper LigEvkur Yeni Malatyaspor Aytemiz AlanyasporNurettin Soykan TesisleriErol BulutBulutMedipol BaşakşehirZorluLigdeSonOsmanlısporFenerbahçeGalatasarayBüyükBizBenimYeterliBuBunun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24