(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor’da, Aytemiz Alanyaspor mesaisi

Taha AYHAN-MALATYA-DHA) Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri\'nde teknik direktör Erol Bulut nezaretinde başladı. Bulut, 2-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçını geride bıraktıklarını belirtti. Zorlu bir ligde mücadele ettiğini vurgulayan Bulut, “Hiçbir maç kolay değil. Ligde herkes herkesi mağlup edebiliyor. Son sıradaki Osmanlıspor, zirve mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında puan alabiliyor. Galatasaray, berabere kalabiliyor. Büyük takımlar rahat üç puan alamıyor. Çünkü herkes diri takım. Biz de sonunda kadar direneceğiz. Benim gelişimden sonra ortaya koyduğumuz kompakt oyunu oynamaya devam edeceğiz. 14 puandayız. Yeterli olan bir puan değil. İlk yarı için oynanmamış 6 maçımız var. Bu da 18 puan demek. Bunun kolay olmadığını biliyorum. Sakatlarımız bize katıldı. Futbolcu kullanma adına rahat bir duruma geldik\" diye konuştu. “Futbolda herkesin düşüncesi farklı ama benim düşüncem öncelikle gol yememek” diyen Teknik Direktör Bulut, “Gol yemediğiniz zaman gol bulma imkanınız oluyor. Gol yemeyince puanlar da alabiliyorsunuz. Duran toplarla ve şutlarla gol bulma imkanınız oluyor. Gol yememek çok önemli. Kompakt duruşumuza devam edeceğiz. Eksikliklerimizi biliyoruz ve bunların üzerine çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.