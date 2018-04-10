(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut Kendimizi geliştirmemiz lazım -2

Taha AYHAN MALATYA,(DHA)



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 3 maçlık bir kredimiz var. O kredimiz var diye biz işi bırakmayacağız. Biz bu hafta çıkıp 3 puan alacağız dedi.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 29\'uncu haftasında sahasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.



Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yapılan antrenman hafif tempolu koşu çalışmasıyla başladı ve kondisyon çalışması ile devam etti. Çalışma taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan Rahman Buğra Çağıran katılmadı.



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şampiyonluğun en kuvvetli adayının Başakşehir olduğunu söylediğini hatırlatarak bunun arkasında olduğunu dile getirdi.



Medipol Başakşehir\'e 1-0 yenildiklerin maçta rakibi baskı altına alıp kendi oyunlarını kabul ettirmeye ve ikinci yarıda daha etkili olabilmeyi düşündüklerini ifade eden Erol Bulut, Çünkü ilk yarıyı berabere bitirip soyunma odasına girebilseydik veya 1-0 önde girebilseydik 2\'nci yarı Başakşehir daha fazla risk alacaktı. Bizim istediğimiz oyun ortaya çıkacaktı. Ama istediğimiz maalesef olmadı. 18\'inci dakikada yarım pozisyondan 1 gol yedik. Ondan sonra kaliteli bir takıma karşı topu iyi tutan, iyi pas yapan bir takıma karşı 1-1\'i yakalayıp ondan sonra galibiyeti alabilmek çok zor. Bu Beşiktaş içinde aynı şekilde olabilir. Galatasaray takımına karşıda aynı şekilde çünkü bunlar kaliteli takımlar. Bu takımlara karşı öne geçtiğinde avantajlı duruma Evkur Yeni Malatyaspor olarak geçebiliyorsun. Çünkü iyi defans yapıyoruz. Defans kurgumuz, agresifliğimiz iyi. Bunu 90 dakikanın sonuna kadar getirme yeteneğimiz ve gücümüz var. Ama rakip öne geçtiğinde orada bazı sıkıntılarımız var. Büyük takımlara karşı zaten topu iyi çeviren, iyi, pas yapan ekiplere karşı zaten bu daha da zor oluyor. Tek bizim için değil diğer takımlarda aynı şekilde. Dün Gençlerbirliği-Galatasaray maçını izlediyseniz aynı şekilde Gençlerbirliği çok iyi defans yaptı. Öne geçti maçı kazandı. İyi defans yaptığından dolayı. Ama golü yemiş olsa yine onlarda aynı sıkıntıyı yaşayacak. Büyük takımlara karşı her Anadolu takımı aynı sorunlarla karşılaşacak dedi.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TEKNİK KAPASİTESİ ÇOK YÜKSEK TAKIM



Bulut, Medipol Başakşehir\'in karşılaşmada yüzde 70 topa sahip olduğunu belirterek, İyi pas yapabilen topu kendi arasında iyi gezdirebilen, hareketli futbolculara olan, kalitesi, teknik kapasitesi çok yüksek olan bir takım. Bunu aynısını Beşiktaş\'a karşıda bir ihtimal yaşayacağız. Top rakipte olacak, Galatasaray\'a karşıda yaşayacaksın. Sonuçta önemli olan orada biz topu kazandığımızda bizim neler yapabileceğimiz. Büyük takımlara karşı üretebileceksin. Zaten senin takımın olur veya Anadolu takımlarının 3-4 pozisyona giriyorsun. 3-4 pozisyona girdikten sonra birini değerlendirdiğinde öne geçtiğinde zaten ya galip ayrılıyorsun ya da beraberlik çıkarıyorsun. Bu bugüne kadar bu şekilde oldu. Bundan sonrada busene bu şekilde geçecek. Açıkçası baktığımızda Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun Beşiktaş olsun, Başakşehir olsun sonunda kim şampiyon olacak olmayacak açıkçası o bizi hiç ilgilendirmiyor. Beni hiç ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan benim takımıma nasıl ben puan kazandırırım. Benim futbolcularımın performansı, benim takımımın performansı ve benim alacağım sonuçlar şeklinde konuştu.



BU HAFTA 3 PUAN ALACAĞIZ



Haftalardır 40 puanı çabuk bir şekilde bulmaları gerektiğini söylediğini kaydeden Bulut, Çünkü 2\'nci yarıda çetin geçeceğini başından beri söylüyoruz. Nitekim zaten oraya doğru geldi. Şuan arkamızda, alt sıralarda olan takımlar 28 puanda aramızda 9 puanlık bir fark var. 3 maçlık bir kredimiz var. O kredimiz var diye biz işi bırakmayacağız. Biz bu hafta çıkıp 3 puan alacağız o kadar basit diye konuştu.



EMANUEL DANİEL\'İ BİR HOCAMIZIN TAVSİYESİ ÜZERİNE İZLİYORUZ



Nijerya Olimpik Milli Takımının kalesini koruyan Emanuel Daniel isimli futbolcu sarı-kırmızılı takımda denenmesi için idmana katıldı. Bulut Daniel yurtdışından geldiğini belirterek Altyapıda birkaç gün çalıştı. Yanımıza aldık burada birkaç gün görmek istiyoruz. Bir arkadaşımızın, hocamızın tavsiyesi üzerine izliyoruz dedi.



KENDİMİZİ GELİŞTİRMEMİZ LAZIM



Bir muhabirin \'Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından puan alamadınız. Genelde Türkiye\'de Fenerbahçe oyuncusuydunuz, Başakşehir\'den geldiğiniz gibi algılara katılıyor musunuz sorusuna Bulut, şu yanıtı verdi O maalesef sadece bizim ülkemizde geçerli. Biz hep Avrupa\'ya yaklaşalım diyoruz. Futbol kalitemizi, futbolumuzu, oyunumuzu geliştirelim diyoruz ama insan kalitemiz düşüncelerimiz halen 50 yıl geriden geliyoruz. O yüzden biz kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu söylentiler falan insanların kafasından çıkması lazım. Hiçbir hocanın, hiçbir futbolcunun, hiçbir yöneticinin böyle bir düşüncesi olamaz. Bence çok yanlış şeyler konuşuyor. Olumlu şeylerden konuşulacaktansa hep negatif şeyler konuşuluyor programlarda. Bu çok kötü bir şey. Türk futbolu için iyi bir şey değil.