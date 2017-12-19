(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut Galatasaray galibiyeti sürpriz değil

Taha AYHANMALATYA, (DHA)- SAHASINDA konuk ettiği Galatasaray\'ı mağlup ederek moral bulan Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erol Bulut, Kayseri deplasmanında hedeflerinin en az 1 puan olduğunu söyledi.

Galatasaray\'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi olan Malatya ekibi, ligin 17\'nci haftasında deplasmanda Kayserispor\'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yapılan antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray galibiyetinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Galatasaray galibiyetinin sürpriz olmadığını, futbolcularının 5-6 haftadır bu performansı gösterdiğini belirten Bulut şöyle konuştu

Galatasaray karşısına çok iyi şekilde hazırlandık. Taktik olarak neler yapabileceğimizi Galatasaray karşısında bir daha gösterdik. Daha önce gösterdiğimiz gibi Beşiktaş karşısında olsun, diğer maçlarda olsun kalemizde az pozisyon görüyoruz bu maçta da 1-2 pozisyonu var Galatasaray\'ın hemen hemen kalemize hiç yaklaştırmadık. Yine birçok pozisyona girdik ama son vuruş, son final pası, final şutu yine istediğimiz gibi olmadı ama güzel 2 gol attık.

Bulut, Kayserispor maçında, en az berabere kalarak 1 puan almayı hedeflediklerini belirterek, Kendi takımım adına mükemmel bir galibiyet aldık. Bu negatif anlamda bizi etkiden ziyade pozitif anlamda iyi bir etki yapacağını düşünüyorum. Sonuçta lideri yendik ve ligde en fazla gol atan Galatasaray bildiğim kadarıyla, o takıma karşı biz az pozisyon verdik ama maçı 2-1 kazanmayı başardık. Önümüzde Kayseri maçı var o maça da takımımız en iyi şekilde hazırlanacak. Galatasaray maçından sonra bu motivasyonla oraya gidip, orada da istediğimiz minimum 1 puan almak şeklinde konuştu.

Devre arası istediği futbolcularla Antalya kampına katılmak istediğini aktaran Bulut, Transferlerle ilgili zaten uzun zamandır söylüyorum birkaç transfer yağmamız gerektiğini çünkü ikinci yarı daha çetin geçecek. Oyun kalitemizi yükseltmek istiyorsak, oyuncu kalitemizi yükseltmemiz lazım. Bu konuyla ilgili transfer komitemiz var yönetimde onlara istediğim futbolcuları ve mevkileri kendilerine sundum. Kendileri de bu konu üzerinde çalışmalarını yapıyorlardır. Benim umudum 3 Ocak\'ta istediğim kişileri getirip, takımla Antalya kampında birlikte yola çıkmak dedi.