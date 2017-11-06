(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor – Medipol Başakşehir maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

Süper Lig 11’inci hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, “Puan durumunun yukarılarında kalabilmek ve hep yarışın içinde olmak için kazanmak gerekiyordu. Onun için kazandık” dedi.



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunları değerlendirdiğimizde bir adım daha öne gitmiş olacağız” dedi.



Bulut, oldukça zor bir karşılaşma olduğunu ifade ederek, \"Oyunu ve oyuncu kalitesi yüksek olan bir takıma karşı mücadele ettik. Zor bir maç olacağı zaten baştan beri belliydi. Çünkü şampiyonluğa oynayan bir ekibe karşı oynadık. Ben üç sene Başakşehir’de çalıştım, bir maçta başka bir takımın bu kadar gol pozisyonuna girdiğini hatırlamıyorum. 8-9 tane gol pozisyonuna girdik. Ama bir tanesini atamayınca maalesef maçı kaybediyorsunuz. Benim görüşüm, oyuncu kalitesi bugün maçı kazandı. Genel anlamda takımımı, özellikle ikinci yarıda verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bunun üzerine koyarak gitmeliyiz. Yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunları değerlendirdiğimizde bir adım daha öne gitmiş olacağız” diye konuştu.





Takımdaki sıkıntılardan bahseden Bulut şöyle konuştu:



“Nacer Barazite 2-3 gündür serum alıyor, onun dışında Aly Cissokho 2-3 gün serum aldı. Bu oyuncular gribe yakalandılar. Khalid Boutaib’in performansının biraz düştüğünü düşünüyorum, o yüzden Batuhan’ı oyuna aldım. Dia değişikliği, kanattan daha hızlı hücum yapabilmemiz adınaydı. Tam istediğim gibi olmasa da yine baskı kurmaya çalıştık. Turgut’u da oyuna alarak, hızından ve temposundan faydalanmaya çalıştık. İkinci yarı yeterince pozisyon yarattık, sadece gol eksikti. İkinci yarıdan memnunum.”



Bulut, takımın eksikleri olduğuna dikkat çekerek, “Ben genel anlamda takımın eksiğinin olduğunu söylüyorum. Devre arasına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Elimizdeki futbolcular belli, o yüzden başka hamle şansımız yok. 4 sakat futbolcumuz var. Buğra, Azubuike, Aytaç ve Eren takımda yoklar. Bizim gibi bir ekipte 4 futbolcunuzda yoksa zaten sıkıntı yaşıyorsunuz. İlk 11’i kurmakta ve değişiklik konuşunsa bazı sıkıntılar olabiliyor” diye konuştu.



Bulut, Khalid Boutaib’in dördüncü sarı kartını görerek, cezalı duruma düşmesine ilişkin ise “Bunu kendisiyle görüşeceğim. Sonuçta yapmaması gereken bir hareket. Bir futbolcunun bu şekilde sarı kart görmesi doğru değil. Kendisiyle bu konuyu konuşacağım” dedi.



Zorlu haftalardan geçtiklerine dikkat çeken Bulut, “Geldiğimizden beri zorlu haftalardan geçiyoruz. O yüzden önümüzdeki maçlar zor. Biz kendimizi gelecek maçlara hazırlıyoruz. Aytaç ve Azubuike aramıza katılacak. Biraz daha rahatlayacağız. Seçenek konusunda elimizde birkaç futbolcu daha olacak. Çalışarak, üzerine koyarak, Aytemiz Alanyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız”



BAŞAHŞEHİR CEPHESİ



Maç sonu açıklamalarda bulunan Avcı, “Özellikle Erol hoca (Erol Bulut) bizden ayrılıp buraya geldikten sonra, Malatyaspor takımının kompakt görüntüsü daha arttı. Son üç haftadır ligimizin enine ve boyuna en kısa takımı olma başarısına da ulaştılar. Son iki maçlarını kazanmışlardı. Bugünkü oyunda da özellikle aynı oyun planı üzerinden gidip, ikinci bölgede bekleyeceklerini zaten düşünüyorduk. Özellikle bizim bu pas oyunu ve topa sahip olma, özellikle kompakt oynayan takıma, sahanın dörtte birine sıkışan bir takıma, oyunun yönünü çabuk değiştirmek, topun hızını yapmak, kenarları bulmak ki ilk yarı itibariyle bunu son derece sağlıklı yaptık. 8-9 tane atak sonuçlandırdık. 2-3 tane net pozisyonumuz var. Oyunu aslında ilk yarı itibariyle cebimize alabilirdik. İkinci yarı itibariyle de pas iade yani topa sahip olma oyununu biraz abarttık. Gereksiz yere kalemize, kalecimize ağır, hızlı olmayan, istasyon kullanmadan oynayarak rakibi zaman zaman üstümüze çıkarttırdık. Bir pozisyon verdik belki ama rakip bize bunu hissettirdi. Çünkü rakip bu sene itibariyle ligin en fazla hava topu kazanan takımı ama düşen toplar bizim için önemliydi. Bunun yüzde 66’saına sahip olduk. Bu son derece değerliydi. Oyunun son dakikasında, 20 dakikası bizim adımıza olumsuz yönüydü. Tabi ki irdeleyeceğiz. Oyunu daha evvelden koparmamız lazım çünkü oyuncu ve oyun kalitesine sahip bir takımız. Ama sonuçta tabelada 2-0 yazıyor, deplasmandan kazanarak dönmek son derece önemli” diye konuştu.



Tecrübeli hoca, kendileri için güzel bir hafta olduğunu ifade ederek, “Puan durumunun yukarılarında kalabilmek ve hep yarışın içinde olmak için kazanmak gerekiyordu. Onun için kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Malatyaspor gelişiyor. Son 3-4 haftadır hocayla beraber bir düzen, plan ve organizasyon içerisinde. Malatyaspor ve hocaya da başarılar diliyorum” dedi.



Avcı, bir gazetecinin ‘Erol hoca eski yardımcı antrenörünüzdü, karşı karşıya geldiniz, ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna ise “Malatyaspor’un dört haftada nasıl mesafe kat ettiğini anlattım. Ligin en fazla kompakt takımı olmak dört haftada kolay değildir. İki hafta üst üste bu ligde maç kazanmak kolay değildir. Sahada doğru durmak kolay değildir, bunlar çok çalışmak ve emek isteyen işler. Geçen hafta Okan Buruk, bu hafta Erol Bulut ile karşı karşıya oynadık. Aynı ekibin içerisinde çalıştığımız mesai arkadaşlarımız. Teknik direktörlük hedefleri var, bu yola da çıktılar, bizde onlara destek oluyoruz. Böyle güzel bir rekabet, saygıyı da peşinde getiriyor. Erol Bulut, Türk futbolunun kariyerli oyuncularından bir tanesiydi, aynı zamanda da hocası olacak” yanıtını verdi.