(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor Malatyaspor ve Trabzonspor, stada giriş yaptı

Taha AYHAN MALATYA, DHA

Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Malatya Stadyumu\'nda mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, stada geldi.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Trabzonspor\'u ağırlıyor. Saat 19.30\'da başlayacak mücadele için sarı-kırmızılılar ile bordo-mavililer, Yeni Malatya Stadı\'na giriş yaptı. Stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, takımların stada girişinde herhangi bir olay olmadı.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.