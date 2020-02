(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 21\'inci haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmadaki hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 21\'nci haftasında cuma günü saat 20.00\'de kendi sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nurettin Soykan Tesisleri\'nde bugün yaptığı antrenmanla başladı. Gerçekleşen çalışmaya Issiar Dia katılmadı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde güç ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, bu çalışmanın ardından taktik çalışarak, çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Teknik direktör Erol Bulut, Antalya maçına iyi başlayamadıklarını belirterek,\"7\'nci dakikada hızlı bir şekilde yediğimiz bir gol var. 4 konu başlığı vardı rakibin, onlardan biri de hızlı başlamalarıydı. Bunun üzerine çalıştık ama maalesef maçta konsantrasyon eksikliği olduğu zaman futbolcuyu kaçırıyorsunuz, nitekim bu yaşandı ve penaltı oldu. Ama ilk yarının sonuna doğru beraberliği sağladık, moralli girdik soyuna odasına. 2\'nci yarıya çok iyi başladık. Oyun bizim kontrolümüzdeydi ama maalesef 53\'üncü dakikada yediğimiz kırmızı karttan sonra 1 kişi eksik kaldık. Ondan sonra zaten her şey değişmiş oldu, zorlandık. İstediğimiz gibi topu tutamadık 1 kişi eksik olduğumuzdan dolayı. 2\'nci golü yedikten sonra zaten işimiz çok zorlaştı. Birkaç değişiklik yaptık, sistemi değiştirdim ama maalesef istediğimizi elde edemedik ve 3-1 mağlup olduk. Ama o maç geçmişte kaldı. Bu maçı unutup bugünden itibaren Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz. Kasımpaşa iyi bir takım, 3 puan alma hedefimiz var\" açıklamasını yaptı. Bu mağlubiyetin, yeni transfer Doria\'yı oynattıklarından ötürü olmadığını ifade eden Bulut, \"Bizim mağlubiyetimiz yediğimiz kırmızı karttan sonra başladı. 10 kişi eksik kalmamızdan dolayı mağlup olduk. Biz sahada 11 kişi olmuş olsaydık, maçı tam tersi biz 3-1 kazanabilirdik. Sadece bizim sıkıntımız, ilk yarı basit top kayıpları ve 2\'nci yarıda yediğimiz kırmızı kart. Onun dışında takımım fena oynamadı, pozisyonlara da girdik. İlk yarı Khalid 18\'inci dakikada yakaladığı pozisyonu atabilmiş olsa, belki biz ilk yarı 2-1\'lik üstünlükle soyunma odasına gireceğiz. O yüzden \'Mina\'yı neden oynatmadınız? Doria\'yı neden oynattınız? Skorda bir değişiklik olacağını ben düşünmüyorum. Doria topu oyuna iyi sokan bir stoper zaten ben sol stoper mevkisine birisini istiyordum, sol ayaklı bir stoper istiyordum. Bir de en büyük risk benim için hem Sadık\'ın, hem Mina\'nın 3 sarı kartı olmasıydı. Şimdi o maçta ikisi sarı kart yemiş olsa bu hafta Doria ve genç Gökhan\'la oynamak zorunda kalacağım. Ondan dolayı öyle bir değişikliğe gittim. Hadi bu hafta ne yapacağız? Bu hafta rakibimiz Antalyaspor\'dan daha güçlü olan bir ekip. Bu hafta belki o riski göze alarak Sadık ve Mina\'yla başlamış olacağız\" diye konuştu. Sistem arayışında olmadıklarını, sistemlerinin aynı sistem olduğunu söyleyen Bulut, \"Ben 4-3-3 sistemini de oynatıyorum, bazen 4-2-3-1 sistemini de oynatıyorum. Geldiğimden beri bu şekilde oynuyorum zaten. Birkaç hafta önce devre arası olmadan önce de söylemiştim; bazı futbolcularımız maksimumda gidiyor performans olarak, onlarda düşüş yaşayacağız. Beklediğimiz futbolculardan çıkış beklerken, onlarda da o çıkışı göremedik. Eksiklikler onlar, bireysel futbolcuların gösterdiği performanslar ama bu doğal. Bir futbolcu her maçı yüzde yüz oynayacak diye bir kaide yok. Zaten birkaç futbolcu maksimumda gidiyordu onlarda hafif düşüş olunca otomatikman bu sıkıntıları yaşıyorsunuz. Zaten kadromuz çok geniş bir kadro değil. Elimizdeki futbolcularımız, malzememiz belli. Onun üzerine takımımızı kurup böyle ilerlemeye çalışıyoruz\" açıklamasını yaptı. Bulut, ligde 2\'nci yarının daha zor olduğunu, herkesin daha çok konsantre olmaya çalıştığını kaydederek, \"Her kaybettiğiniz puan, her kazanacağınız puan çok değerli. Doğal olarak ilk sırada olan takımlar da kazanmak istiyorlar, onlar da stres altında puan almak istiyorlar ama ters tepebiliyor. Başakşehir olsun, Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun bu şekilde 2\'nci yarının devam edeceğini düşünüyorum. Puanlar alacağız, puanlar kaybedeceğiz. Önemli olan en kısa zamanda istediğimiz puanları alabilmek, biz bunun üzerine çalışıyoruz\" şeklinde konuştu. Hakemlerle ilgili konuşacak çok şeylerin olduğunu, ama konuştukları zaman cezayı kendilerinin aldığını, hakemlerin hiçbir ceza almadığını söyleyen Bulut, \"Zararını çeken kulüpler oluyor. Biz yeteri kadar zarar çektik. Akhisar maçını hatırlıyorsunuz, yüzde yüz penaltımız verilmedi. Konya maçında verilmeyen golümüz var, Alanya maçında verilmeyen penaltımız var, Göztepe maçında verilmeyen penaltımız var, böyle saymaya başlarsam uzayacak. Hakemlerle ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Basın toplantısında söylemiştim. Çünkü bir şey söylediğinizde cezayı siz alıyorsunuz. Hakemlerimiz yine 2 hafta sonra çıkıp yine maç yönetiyorlar, hata yapıyorlar, 2-3 puan biz kaybetmiş oluyoruz. Onlar yoluna yine devam ediyorlar. Üst düzey hakemlerimiz Avrupa\'da böyle kararlar vermiyorlar. Bizim onlardan ricamız, Türkiye Ligi\'nde de aynı Avrupa\'da yönettikleri gibi maç yönetsinler\" dedi. YENİ MALATYASPOR\'A MORAL ZİYARETİ İdman başlamadan önce Alacaspor Kulübü Derneği ve sporcuları, futbolculara tatlı ikram etti ve çiçek vererek moral ziyaretinde bulundu. Alacaspor Dernek Başkanı Nevzat Alaca, teknik direktör Erol Bulut\'a başarılar dileyerek, \"Malatyaspor\'un tüm ekibine moral ziyareti için geldik. Ben de eski milli sporculardan, eski eğitimci ve ticaret yapan biri olarak Malatyamızın gözbebeği olan takımızı desteklemek için buradayım. Kendilerine başarılar diliyoruz. Malatyamız geçmişte de büyük başarılara imza atmış bir kulüp. İnşallah bu dönemde ve önümüzdeki süreçte de hocamızla birlikte daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Kendilerine bize bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Teknik direktör Bulut ise Alacaspor Kulübü\'ne zor günlerinde gelip kendilerini ziyaret ettiklerinden dolayı teşekkür etti. Bulut ve futbolcular ile fotoğraf çekilen başkan Alaca, baklava verdi.