(Görüntülü Haber) Evkur Yeni Malatyaspor, Doria ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Doria: \"Buraya gelirken hiç tereddüt etmedim\" Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: \"Forvet bölgesine takviye yapacağız\" Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) Evkur Yeni Malatyaspor\'un, Fransa\'nın Marsilya takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Doria, sarı-kırmızılı kulüple sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Dün akşam saatlerinde Marsilya\'dan kalkan tarifeli uçuşla İstanbul Atatürk Havalimanı\'na iniş yapan Doria, bugün saat 10:00\'da sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık kontrolünün ardından saat 18:00\'de kendisi için imza töreni düzenlenen Doria, kendisini sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. DORIA: \"BURAYA GELİRKEN HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM\" Malatyaspor\'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Brezilyalı stoper, \"Başkanımıza emekleri için teşekkür ederim. Bir an önce antrenmanlara başlamak istiyorum. Çok güzel karşılandım. Malatyaspor\'dan transfer teklifi geldiğinde bana gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutluydum. Buraya gelirken hiç tereddüt etmedim. Bana güvenen herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi. GEVREK: \"FORVET BÖLGESİNE TAKVİYE YAPACAĞIZ\" Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise şöyle konuştu: \"Doria, Malatyaspor\'da çok başarılı olacak. Malatyaspor\'a katkı sağlayacağına ve başarılı olacağına inandığımız bir kardeşimiz. Bize çok faydalı olacak. Hem kendisi için hem Malatya için hayırlı olsun. En az iki transfer demiştik. İnşallah bir veya iki tane daha transfer yapacağız. Forvet bölgesine bir transfer daha yapacağız. Önümüzdeki günlerde üçüncü transferi de yapabiliriz. Görüştüğümüz isimler var\" diye konuştu. Gevrek son olarak, Suriye\'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Operasyonu\'nda şehit olan askerlerimize Allah\'tan rahmet diledi ve \"Afrin\'de devam eden zeytin dalı operasyonunda şehit olan askerlerimize Allah\'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Operasyona devam eden askerlerimize kolaylıklar diliyorum. Bütün Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun\" ifadelerini kullandı.